Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina urmeaza sa semneze cu Regatul Unit un memorandum pentru constructia de nave in valoare de 1,25 miliarde de lire sterline (circa 1,36 miliarde de euro) pentru marina militara ucraineana, a anuntat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Seful statului…

- Ucraina a lansat vaste exercitii militare, ca reactie fata de mari manevre militare in Rusia vecina - intitulate ”Caucaz 2020”, a anuntat miercuri armata ucraineana, care prezinta aceste manevre ca pe un mod de a-si demonstra capacitatea de a respinge orice atac de pe teritoriul rus, relateaza Reuters,…

- Ucraina a lansat vaste exercitii militare, ca reactie fata de mari manevre militare in Rusia vecina - intitulate „Caucaz 2020”, a anuntat miercuri armata ucraineana, care prezinta aceste manevre ca pe un mod de a-si demonstra capacitatea de a respinge orice atac de pe teritoriul rus, relateaza Reuters.

- Ucraina si SUA au lansat joi exercitii militare comune, la doua zile dupa ce Rusia a inceput aplicatii comune cu forte belaruse in Republica Belarus, relateaza Reuters. Exercitiile "Rapid Trident 2020" se desfasoara in apropiere de Yavoriv, in vestul Ucrainei, implicand circa 4.000 de…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca este o problema de securitate nationala pentru Ucraina sa nu se amestece in politica interna a SUA, in special in procesul electoral, transmite Reuters preluat de agerpres. "#Ucraina nu si-a permis si nu isi va permite sa intervina in alegeri…

- Ucrainea așteapta un schimb de aproximativ 100 de prizonieri de fiecare parte cu separatiștii pro-ruși în câteva saptamâni, a spus joi șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski pentru Reuters în cadrul unei vizite în estul Ucrainei. Schimbul ar fi al doilea…

- Casa unui proeminent activist anti-corupție din Ucraina a fost arsa în ceea ce organizația sa spune ca a fost o tentativa de asasinare, cerând ca președintele Volodimir Zelenski sa ancheteze personal incidentul, relateaza Reuters. O explozie a avut loc în casa lui Vitalii Shabunin,…

- Ucrainenii s-au saturat de masurile de izolare pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, a apreciat joi presedintele Volodimir Zelenski, care a cerut din acest motiv guvernului sa fie precaut cu extinderea dincolo de luna august a restrictiilor antiepidemice prelungite acum pentru inca o luna,…