''Regatul Unit isi va respecta obligatia sa juridica si reprezentantii nostri oficiali vor ramane in legatura constanta cu echipa presedintei alese'' a Comisiei Europene, au declarat demnitari guvernamentali britanici.

Premierul britanic Boris Johnson anuntase in luna iulie ca tara sa ''in niciun caz nu va desemna un comisar pentru noua Comisie care isi preia mandatul la 1 decembrie''. Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana cel mai tarziu la 31 ianuarie 2020, dupa ce in octombrie liderii UE-27 au decis amanarea Brexitului cu trei luni.

Insa pe 6 noiembrie, presedinta aleasa…