Guvernul britanic are de gestionat o adevarata criza. Executivul a decis sambata ca Marea Britanie sa acorde pana la 10.500 de vize temporare de munca ca raspuns la lipsa fortei de munca Acesta este doar unul din efectele Brexit la care guvernanții nu se așteptau, transmite AFP. Aceste permise pe o perioada de trei luni, din octombrie pana in decembrie, sunt menite sa atenueze lipsa flagranta de soferi de camioane, dar si de personal in sectoare cheie ale economiei britanice, cum ar fi cresterea pasarilor. In ultimele zile si in pofida apelurilor din partea guvernului de a nu intra in panica,…