Stiri pe aceeasi tema

- Executivul de la Londra a decis sâmbata ca Marea Britanie sa acorde pâna la 10.500 de vize temporare de munca ca raspuns la lipsa fortei de munca, o schimbare neasteptata în politica sa de imigratie post-Brexit.Aceste permise pe o perioada de trei luni, din octombrie pâna…

- Executivul de la Londra a decis sambata ca Marea Britanie sa acorde pana la 10.500 de vize temporare de munca ca raspuns la lipsa fortei de munca, o schimbare neasteptata in politica sa de imigratie post-Brexit, transmite AFP. Aceste permise pe o perioada de trei luni, din octombrie pana in decembrie,…

- Regulile de calatorie impuse de Regatul Unit al Marii Britanii au starnit indignare in intreaga lume. Marea Britanie nu recunoaște vaccinurile administrate in Africa, America Latina și Asia de Sud, iar acest lucru a starnit revolta oamenilor. Noile politici anunțate sunt considerate ilogice și discriminatorii.…

- Dupa demiterea lui Stelian Ion, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, a fost desemnat ca ministru interimar al Justiției, dar aceasta mutare este oarecum surprinzatoare și ne amintește de perioada guvernarilor PSD. Numirea lui Lucian Bode ca ministru interimar al Justiției ne-a readus in…

- „Este un moment potential de incalcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat dupa momentul Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea, in acest moment, am decis, in urma dialogului cu premierul, sa suspendam sedinta pana in aceasta seara. Vom discuta si cu colegii parlamentari si cu conducerea USR…

- ”Guvernul nu este in pericol sa cada. Vorbim despre un Guvern care nu reuseste sa faca reformele asa cum am vrea noi, USR PLUS, reforme agreate in programul de guvernare. De ce nu reuseste? Pentru ca toata lumea asteapta sa se termine jocul muzical de la Congresul PNL. Dupa aceea vom sti cine este seful…

- Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, ii avertizeaza pe suporterii italieni sa nu calatoreasca spre Anglia pentru finala EURO 2020. Naționala de fotbal a Italiei intalnește duminica selecționata Angliei, pe stadionul Wembley din Londra. Aproximativ 60.000 de spectatori sunt așteptați…

- Nu vor fi subiecte capcana la examenul de bacalaureat 2021 care incepe luni cu proba scrisa la limba și literatura romana. Este ceea ce a promis la Digi24 ministrul educației, Sorin Cimpeanu. El a spus, duminica seara, ca experții ministerului vor verifica in noaptea dinaintea fiecarui examen ca subiectele…