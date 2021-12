Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suspectat ca a vandalizat patru mașini la mitingul organizat de AUR și dus la audieri a fost reținut de poliție, conform surselor G4Media. Poliția a anunțat marți ca la dus la audieri pe un barbat de 50 de ani banuit ca ar fi vandalizat patru mașini in curtea Parlamentului, printre care și…

- Comisia Europeana pune la dispoziția celor interesați o aplicație care le permite sa afle costurile trimiterii unui colet in și din orice stat din Uniunea Europeana. Astfel, utilizatorii pot afla din aplicația disponibila aici cat ii costa sa trimita un colet intern sau transfrontalier, in funcție de…

- Politia din New York (NYPD) a retinut un barbat inarmat la sediul ONU, conform Reuters. Potrivit unui purtator de cuvant al NYPD, „omul a fost retinut si nu exista nicio amenintare pentru public”. Reprezentantul sectiei de politie a precizat ca in urma incidentului nu au fost victime.

- Un șofer de TIR din Republica Moldova a fost reținut miercuri, 10 noiembrie, de poliția din Ungaria, fiind suspectat de trafic de ființe umane, transmite Noi.md cu referire la replicamedia.md. In camionul condus de cetațeanul moldovean, inmatriculat in Romania, au fost descoperiți 97 de migranti ilegali,…

- Tragedie la Dondușeni. Cadavrul unui barbat a fost depistat in casa unui amic al acestuia. Despre descoperirea macabra poliția a fost alertata de o femeie in noaptea spre miercuri, in jurul orei 02:16.

- Tatal vitreg al fetiței ucise și incendiate in Arad a fost reținut pentru 24 de ore. Poliția anunța oficial ca cel banuit de fapta de omor a fost reținut, pentru 24 de ore. Cercetarile sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz. Surse judiciare declara ca este tatal vitreg al…

- Un interlop cunoscut din Timișoara a fost capturat, azi noapte, in Complexul Studențesc, inarmat pana-n dinți. Totul a pornit de la scandalul provocat de Adrian Taloș in fața unui bar. In jurul orei 3,30, acesta a inceput sa strige ca-l va taia pe Sașa Marcov, unul dintre apropiații gruparii lui Lucian…

- Masacru in Norvegia: atacul de la Kongsberg a adus aminte de crimele de la Utoya, din urma cu 10 ani Inarmat cu arc si sageata, un barbat a ucis cel putin 5 persoane, apoi a fost arestat. Intariri din toata tara au fost trimise la Kongsberg, iar ofiterilor li s-au pus la dispozitie arme pe care nu le…