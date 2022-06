Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, Statele Unite, Canada si Japonia vor interzice importurile de aur rusesc in noile sanctiuni impuse ca raspuns la invazia Ucrainei, a anuntat duminica Downing Street, in prima zi a unui summit G7, informeaza France Presse, conform Digi24. „Aceste masuri ii vor lovi direct pe oligarhii…

- Summit-ul G7 de la Munchen, pe agenda caruia se afla razboiul purtat de Rusia in Ucraina și situația economiei globale, incepe duminica. Liderii G7 – Franta, Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Italia, Canada si Japonia – se intalnesc pentru trei zile de summit care va fi urmat de o intalnire a liderilor…

- Miniștrii din cele mai bogate șapte democrații ale lumii au ajuns la un acord vineri pentru elimina energia produsa pe baza arderii carbunelui, in ciuda faptului ca nu au cazut de acord privind stabilirea unui termen limita, relateaza Reuters . Acordul incheiat la finalul a trei zile de discuții purtate…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi, intr-un interviu pentru BBC , țarile europene care continua sa cumpere petrol rusesc ca-și „caștiga banii din sangele altora”. Zelesnki a dat exemplul Germaniei si Ungariei, pe care le acuza ca blocheaza eforturile de a impune un embargo UE asupra…

- ”Lucram la impunerea unui embargo, cu masuri care sa il afecteze zilnic pe Putin. Suntem pe drumul cel bun si saptamana aceasta vom face mai multe progrese in acest sens”, a spus Habeck. ”Lucram la independenta fata de gazele, carbunele si petrolul rusesti”, a mai afirmat ministrul german al Economiei.…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi, intr-o declarație de presa, ca a semnat un decret prin care cumparatorii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc incepand cu 1 aprilie, altfel contractele vor fi stopate daca aceste plați nu vor fi facute, relateaza The Guardian și BBC.…

- Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, a avertizat miercuri Uniunea Europeana ca, daca vrea gaz natural rusesc, atunci va trebui sa plateasca in ruble și a atenționat ca plațile la exporturile de petrol, cereale, metale, ingrașaminte, carbune și lemn ar putea fi, de asemenea,…