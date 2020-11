Finală neașteptată la Londra: în loc de Djokovici - Nadal, Thiem - Medvedev

Turneul se tranșează între ocupanții primelor 4 locuri în ATP Rusul Danil Medvedev, locul 4 ATP , s-a calificat pentru prima data in cariera in finala Turneului Campionilor de la Londra, dupa ce l-a invins, sambata, in penultimul act, cu scorul… [citeste mai departe]