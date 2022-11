Stiri pe aceeasi tema

- Banca Angliei avertizeaza ca Regatul Unit se va confrunta cu cea mai lunga recesiune de cand au inceput sa se faca masuratori, in condițiile in care rata dobanzii de politica monetara a fost crescuta cel mai mult in ultimii 33 de ani, relateaza BBC, citeaza digi24.ro.

- Lira sterlina a crescut miercuri fata de dolar, ca si euro, recuperand scaderea initiala, dupa achizitionarea de catre Banca Angliei (BOE) de obligatiuni guvernamentale din Regatul Unit, temperand avansul monedei americane care atinsese un nou maxim al ultimilor 20 de ani, transmite Reuters.…

- Economistul Nouriel Roubini, care a prezis corect criza financiara din 2008, vede o recesiune „lunga și urata” in SUA și la nivel global la sfarșitul lui 2022, care ar putea dura tot 2023.

- Rusia s-ar putea confrunta cu o recesiune lunga și profunda, pe masura ce impactul sancțiunilor americane și europene se extinde, afectand sectoarele pe care țara s-a bazat ani de zile pentru a-și alimenta economia, potrivit unui raport intern, pregatit pentru guvernul rus,

- Familiile ingrijorate și firmele din Marea Britanie avertizeaza ca nu vor reuși sa treaca iarna fara ajutor din partea guvernului, din cauza creșterii dramatice a costurilor la energie. Acest lucru genereaza provocari enorme pentru viitorul prim-ministru, al carui nume va fi anunțat azi la Londra, scriu…

- Anglia a avut parte in 2022 de cea mai calduroasa vara din istoria masuratorilor sale meteorologice, la egalitate cu vara din 2018, prin prisma temperaturii medii, au anuntat joi serviciile meteorologice britanice, informeaza AFP. Temperatura medie a atins valoarea de 17,1 grade Celsius in timpul celor…