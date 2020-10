Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit și Uniunea Europeana vor incerca din nou sa ajunga la un consens privind incheierea unui acord comercial post-Brexit, in contextul in care discuțiile eșuasera saptamana trecuta. Negociatorul-șef din partea Regatului, David Frost, a anunțat ca discuțiile vor fi reluate in urma unui apel…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…

- Regatul Unit trebuie sa stie pana la 15 octombrie daca va exista un acord comercial cu Uniunea Europeana, intrucat companiile trebuie sa se pregateasca, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, informeaza Reuters.

- Fondurile de investitii si bancile din Uniunea Europeana care vor sa-si stabileasca o baza in Regatul Unit dupa Brexit trebuie sa aiba suficient personal de conducere pentru a putea fi adecvat supervizate, a anuntat miercuri Autoritatea pentru Conduita Financiara din Marea Britanie (FCA), transmite…

- Uniunea Europeana este decisa sa ajunga cu Regatul Unit la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, dar va fi ferma si realista cu Londra dupa ce premierul Boris Johnson a decis sa rupa 'acordul de divort', a afirmat miercuri negociatorul-sef al UE Michel Barnier, transmite Reuters potrivit…

- Bancile si alti participanti pe pietele financiare din Uniunea Europeana vor avea termen pana la mijlocul lui 2022 pentru a-si reduce "dependenta excesiva" de casele de clearing cu sediul in Marea Britanie, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite Reuters potrivit Agerpres. Regatul Unit, care…

- Franta a atentionat joi Regatul Unit ca orice incalcare a acordului cu privire la Brexit ar fi "inacceptabila", intr-un moment in care Londra este somata sa dea explicatii referitor la un proiect de lege ce contravine partial acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), informeaza…