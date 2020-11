Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii britanici…

- 492 decese in ultimele 24 de ore Camera Comuna a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, 4 noiembrie, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile, transmite…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza Sky News, citata de Mediafax. In zona de risc mediu intra o mare parte a Angliei, inclusiv Londra.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni introducerea unui sistem cu trei niveluri care presupune noi restrictii precum inchiderea unor baruri si a salilor de sport in zonele de mare risc, in conditiile in care numarul de cazuri de COVID-19 creste accelerat in Regatul Unit, relateaza Reuters.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat astazi introducerea unui sistem cu trei niveluri, in conditiile in care numarul de cazuri de Covid-19 creste accelerat in Regatul Unit, relateaza reuters, citata de agerpres . Un singur comitat intra in nivel de alerta „foarte ridicat“ Sistemul cu trei niveluri…

- Coreea de Sud a a anunțat, duminica, ca va relaxa regulile de distanțare sociala luni, permițand redeschiderea facilitaților de divertisment nocturne și a echipamentelor sportive, deoarece noile cazuri de coronavirus au scazut in ultimele saptamani, transmite Reuters. Infecțiile zilnice ale virusului…

- Țara cu cel mai mare numar de decese COVID din Europa, Marea Britanie, se confrunta iarași cu o creștere majora a cifrei cazurilor zilnice de infecție, iar autoritațile au fost nevoite sa impuna noi restricții. Criticii guvernului de la Londra, scrie revista Times, arata cu degetul spre strategia de…