- Serviciul Federal de Securitate (FSB) rus a anuntat luni ca a retinut un barbat ucrainean prins "in flagrant" in timp ce incerca sa fure secrete de stat legate de industria rusa de arme usoare de la Tula, un oras unde se afla o fabrica de armament, relateaza Reuters, anunța Agerpres. FSB a…

- ​Sapte persoane si-au pierdut viata în haosul care înconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, în conditiile în care zeci de mii de persoane încearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza…

- In urma cu o luna, Ministerul afgan al Apararii a publicat pe retelele de socializare fotografii cu sapte elicoptere noi livrate de Statele Unite la Kabul, iar cateva zilei mai tarziu secretarul american al Apararii a declarat ca acest tip de sprijin va continua. In cateva saptamani insa, talibanii…

- Ministerul de Externe a anuntat ca luni noapte au parasit Afganistanul 16 cetațeni romani. Alte sapte persoane au noitificat ministerul. Iar in acest moment in Afgansitan mai sunt 27 de cetațeni romani.

- Diplomatia rusa a apreciat luni ca situatia din Afganistan se stabilizeaza, iar talibanii asigura 'ordinea publica' dupa colapsul puterii afgane care a determinat mii de persoane sa incerce sa fuga din tara, relateaza France Presse. „Situatia la Kabul si in Afganistan se stabilizeaza. Talibanii…

- Regatul Unit va discuta despre atacul mortal asupra petrolierului Mercer Street din largul coastelor Omanului in cadrul unei reuniuni cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU de vineri, sustin diplomati, insa nu se asteapta ca organismul format din 15 membri sa intreprinda vreo actiune,…

- Tadjikistanul anunța ca se pregatește pentru a prelua pana la 100.000 de refugiați afgani, in contextul in care in țara vecina luptele dintre talibani și forțele de securitate afgane au escaladat, iar trupele americane se retrag, relateaza Reuters care citeaza declarația unui oficial al guvernului de…