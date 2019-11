Stiri pe aceeasi tema

- "Ma intristeaza faptul ca am ajuns in aceasta situatie dupa 45 de ani in care am fost membru al Partidului Conservator si 22 de ani de serviciu ca deputat", a marturisit Hammond intr-o scrisoare deschisa adresata alegatorilor sai din circumscriptia Runnymede and Weybridge, din sudul Angliei.…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans de sapte puncte procentuale fata de Partidul Laburist in perspectiva alegerilor anticipate din 12 decembrie din Regatul Unit, indica un sondaj de opinie realizat de ICM si publicat luni de Reuters. Astfel, in acest prim sondaj…

- Astfel, in acest prim sondaj al ICM referitor la scrutinul din 12 decembrie conservatorii sunt cotati cu 38% din intentiile de vot ale electoratului din Regatul Unit, laburistii cu 31%, liberal-democratii cu 15% si Partidul Brexit cu 9%. Ancheta sociologica a fost realizata in perioada 1 -…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans cuprins intre 11 si 17 puncte procentuale fata de Partidul Laburist, indica trei sondaje de opinie realizate in perspectiva alegerilor anticipate din 12 decembrie din Regatul Unit, al treilea scrutin din aceasta tara organizat…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a indemnat vineri pe liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn sa fie ''barbat'' si sa sustina convocarea alegerilor anticipate pentru a iesi din impasul Brexitului, transmite AFP, citeaza Agerpres. ''A venit momentul ca Jeremy Corbyn sa se comporte ca un…

- Partidul Conservator al premierului Marii Britanii, Boris Johnson, are un avans de 15 procente fața de principala formațiune de opoziție, Partidul Laburist, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitații sambata, in contextul unor posibile alegeri anticipate cauzate de impasul privind Brexit, scrie…

- Zvonurile privind organizarea de alegeri generale in Marea Britanie inainte de data de 31 octombrie, cand țara va trebui sa iasa din Uniunea Europeana, sunt tot mai dese și credibile. „Zvonuri foarte puternice” privind anunțul unei serii de alegeri generale in Marea Britanie circula in cercurile politice…

- Majoritatea britanicilor considera ca premierul Boris Johnson trebuie sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) „prin orice mijloc“, chiar daca acest lucru inseamna ocolirea unui vot al Parlamentului, arata un sondaj efectuat pentru cotidianul conservator The Telegraph.