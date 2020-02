Stiri pe aceeasi tema

- Imnul european, "Oda Bucuriei" de Beethoven, a urcat vineri in topul descarcarilor din Marea Britanie, intr-un moment in care Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana, informeaza France Presse potrivit Agerpres. Dupa trei ani de opozitie acerba intre pro si anti-Brexit, cele doua tabere s-au infruntat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca obiectivul fundamental al tarii noastre este apararea drepturilor cetatenilor romani care locuiesc in Marea Britanie, el subliniind implicarea in negocierile privind acordurile post-Brexit referitoare la relatia intre Regatul Unit si UE potrivit Agerpres.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca obiectivul fundamental al tarii noastre este apararea drepturilor cetatenilor romani care locuiesc in Marea Britanie, el subliniind implicarea in negocierile privind acordurile post-Brexit referitoare la relatia intre Regatul Unit si UE. ‘Este o decizie care…

- Vinul spumant englezesc a ajuns la Downing Street si drapelele Union Jack flutura in fata parlamentului britanic. Dupa trei ani de dispute a venit ziua Brexitului si Regatul Unit incepe vineri un nou capitol al istoriei sale, care trebuie scris complet, consemneaza vineri France Presse. In fata parlamentului…

- Brexitul are loc oficial vineri, 31 ianuarie 2020, pentru britanici, adica in noaptea de vineri spre sambata, pentru romani. Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord iese din Uniunea Europeana, urmand schimbari importante pentru romanii care locuiesc sau vor sa se stabileasca...

- Schimburile zilnice intre Regatul Unit si UE vor cotinua ca inainte, pana la sfarsitul lui 2020. In aceasta perioada de tranzitie de 11 luni, Londra si Bruxellesul isi vor negocia relatia viitoare. Cateva schimbari practice vor interveni, cu toate acestea, pana atunci. 66 DE MILIOANE DE CETATENI MAI…

- Zeci de mii de eurosceptici vor celebra, la Londra si in alte orase britanice, 'Ziua Brexit' inaintea iesirii oficiale a Regatului Unit din Uniunea Europeana ce va avea loc vineri, 31 ianuarie, transmite luni DPA. Sustinatorii Brexitului vor putea asista la discursul premierului britanic Boris…

- Britanicii se afla și ei in plina campanie electorala. In funcție de vot, vom afla daca mai ies sau nu din Uniunea Europeana. Peste jumatate de milion de romani care locuiesc in Regatul Unit așteapta cu sufletul la gura rezultatul alegerilor. Citiți mai multe pe stirileprotv