Regatul Unit nu va deveni ''un stat-vasal'' al Uniunii Europene, indiferent care va fi acordul comercial post-Brexit incheiat cu cei 27, a afirmat duminica negociatorul britanic David Frost, citat de AFP. "Nu vom fi un stat-vasal", a declarat oficialitatea britanica pentru Mail on Sunday intr-unul dintre rarele sale interviuri, in contextul in care negocierile cu UE, care stagneaza, se apropie de sfarsit. Inaintea celei de-a opta si ultime sesiuni de negocieri cu UE, care va incepe saptamana viitoare, Frost a subliniat ca Regatul Unit "nu va face concesii in ceea ce priveste principiul…