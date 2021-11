Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și-a ridicat nivelul de alerta terorista la sever, la nivel național. Acest lucru inseamna ca un atac este considerat a fi foarte probabil, dupa ce explozia de la Liverpool a fost catalogata drept un incident terorist.

- Soferul unui taxi care a explodat in fata unui spital din Liverpool, in nordul Angliei, este salutat drept un ”erou” care a evitat o catastrofa in acest incident, duminica, anchetat de catre politia antiterorista, relateaza AFP. In cadrul anchetei, trei barbati - in varsta de 29, 26 si 21…

