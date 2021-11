Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu generalizarea telefoanelor mobile, aceste cabine emblematice aveau sfarșitul asigurat. Insa autoritatea britanica de telecomunicații a anunțat ca mii de astfel de cabine telefonice vor fi in final menținute, mai ales in mediul rural. Odinioara omniprezente in peisajul din Marea Britanie, celebrele…

- Brexitul este o ''catastrofa'' pentru Regatul Unit, a sustinut marti comisarul european pentru piata interna Thierry Breton, într-o declaratie pentru postul de televiziune francez BFM TV, transmite Reuters. ''Vedeti ce se întâmpla pe rafturile supermarketurilor,…

- Incepand cu 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti nu mai pot intra in Regatul Unit doar in baza cartii de identitate. Ministerul Afacerilor Externe anunța ca de la aceasta data, pot intra in Marea Britanie si Irlanda de Nord exclusiv in baza pașaportului valabil. Modificarile au loc ca urmare…

