Regatul Unit a dezvaluit duminica noua moneda de 50 de pence, conceputa pentru a marca iesirea tarii din Uniunea Europeana, ea fiind inscriptionata cu mesajul ''Pace, prosperitate si prietenie cu toate natiunile'' si cu data Brexitului, 31 ianuarie 2020, transmite Reuters, anunța AGERPRES.

Circa trei milioane de monede vor fi distribuite incepand de vineri, 31 ianuarie, de banci, oficii postale si centre comerciale, alte sapte milioane urmand sa fie puse in circulatie mai tarziu in cursul acestui an.

Citește și: Reacția lui Nicolae Ciuca dupa cutremurul devastator din Turcia: Armata…