Armata britanica a anuntat sambata ca investeste 23,8 milioane de lire (25,7 milioane de euro) pentru a tripla marimea bazei sale din portul Duqm, in Oman, loc strategic din Golful Persic, noteaza AFP.



"Investitiile in portul din Oman vor tripla marimea bazei britanice existente si vor contribui la facilitarea desfasurarii Royal Navy in Oceanul Indian", a precizat Ministerul Apararii de la Londra intr-un comunicat. "Exista, de asemenea, un doc unde ar putea acosta cele doua portavioane HMS Queen Elizabeth si HMS Prince of Wales", potrivit documentului.



"Prietenia de lunga…