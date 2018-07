Regatul Unit isi va dubla practic finantarea pentru statele din Balcanii Occidentali si personalul de securitate din regiune pentru a contribui la combaterea crimei organizate, informeaza Reuters. Guvernul britanic a explicat ca isi mentine astfel angajamentul pentru stabilitate in Albania, Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Macedonia, Muntenegru si Serbia.



"Istoria arata ca stabilitatea si securitatea in Balcanii Occidentali inseamna o Europa mai stabila si mai sigura", afirma premierul britanic Theresa May intr-o declaratie data publicitatii inaintea unui summit al regiunii respective…