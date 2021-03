Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit intentioneaza sa taie cu pana la doua treimi din ajutoarele catre unele dintre tarile cel mai grav afectate de conflicte, potrivit unui document filtrat, transmite sambata dpa, potrivit AGERPRES. Ajutoarele pentru Siria ar urma sa fie taiate cu 67%, cele pentru Libia cu 63%, pentru…

- Curtea Suprema a Marii Britanii a decis ca Shamima Begum, plecata din tara la 15 ani pentru a se casatori in Siria cu un luptator al organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), nu poate reveni in Regatul Unit pentru a contesta retragerea cetatenei sale de catre guvern, transmite Reuters. Shamima Begum…

- Nivelul de corupție din SUA este la cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani, conform unui nou studiu extins privind spalarea de bani și activitațile ilegale. Exista „aparente conflicte de interese și abuzuri in serviciu la cel mai inalt nivel”, afirma Transparency International intr-un raport publicat…

- CHIȘINAU, 21 ian – Sputnik. Printre decretele semnate de Joe Biden miercuri, 20 ianuarie se regasește și cel cu privire revenire SUA in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, informraza RIA Novosti. © AFP 2020 / Jim WatsonPrima decizie a lui Biden, in favoarea lui Soros De asemenea,…

- Migrația a fost diminuata cu aproape 30 % intre 2019 și 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, in ultimul an au fost inregistrați cu aproximativ 2 milioane de migranți mai puțin decat in anul precedent, informeaza AFP, citata de HotNews.ro. Conform raportului „Migrația internaționala 2020”…

- CHIȘINAU 2 ian - Sputnik. Gheorghe Gaberi produce butași de vița de vie, iar in cei peste 20 de ani de activitate pe piața locala și cea internațional, a analizat situația vinificatorilor din intreaga lume. © Sputnik / OsmatescoDoua vinuri din Moldova au caștigat Marea Medalie de AurIntr-un…

- Spania, Elveția, Suedia, Olanda, Franța și Finlanda completeaza lista țarilor europene in care a fost confirmata noua tulpina a virusului SARS-CoV-2. Peste cincizeci de state au restricționat calatoriile din Regatul Unit, acolo unde a fost identificata inițial mutația... The post Noua tulpina a SARS-CoV-2…

- In urma evaluarii de risc, care tine cont de zona de calatorie, durata sederii, activitatile desfasurate si antecedentele vaccinale, s-a actualizat lista cu tarile pentru care se solicita vaccinarea antipoliomielita, astfel: Afganistan, Pakistan, Malaysia, Filipine si Yemen, precizeaza MAE.Pentru cetatenii…