- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters.

- Guvernul britanic condus de Boris Johnson vrea sa scoate Regatul Unit si din Erasmus+, programul de schimb de studenti europeni, de indata ce Brexit va fi in vigoare. Decizia a creat o controversa in mass-meda europeana, conform Rador.

- Boris Johnson isi prezinta vineri acordul Brexitului in Camera Comunelor si lanseaza astfel un proces de adoptare parlamentara pentru ca Regatul Unit sa paraseasca Uniunea Europeana la sfarsitul lui ianuarie, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, relateaza Reuters si AFP.

- Secțiile de votare s-au deschis joi dimineața in Regatul Unit pentru alegerile generale anticipate, cruciale pentru ieșirea acestei țari din Uniunea Europeana (UE), promisa de premierul aflat la sfarșit de mandat Boris Johnson, informeaza AFP.

- Raportul elaborat de Comitetul de Informatii si Securitate (ISC) a primit acordul serviciilor secrete pentru publicare, insa nu si aprobarea din partea Biroului premierului Boris Jonhson, ceea ce inseamna ca acest raport nu va fi dat publicitatii inainte de alegerile din 12 decembrie.Regatul…

- Guvernul de la Londra a anuntat luni ca isi va 'respecta obligatiile juridice'' si va desemna un comisar care va face parte din viitoarea Comisie Europeana condusa de Ursula von der Leyen, relateaza marti euractiv.com potrivit Agerpres. ''Regatul Unit isi va respecta obligatia sa juridica si reprezentantii…