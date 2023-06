Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile Ucraina a demarat marea contraofensiva impotriva trupelor rusești, iar informațiile din teren dau ca sigure eliberarea a cel puțin 6 localitați din sud-estul țarii. In tot acest timp, Vladimir Putin a recunoscut ca forțele sale militare au suferit pierderi semnificative in timpul luptei…

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters.

- Regatul Unit a livrat Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow, a anuntat joi un oficial occidental, informeaza Reuters. Potrivit informatiilor CNN, Londra a primit asigurari din partea guvernului ucrainean ca aceste rachete vor fi utilizate doar pe teritoriul suveran al Ucrainei…

- Crescatorii de vaci vor primi sprijin financiar de peste 102 milioane de lei de la APIA, in contextul crizei din Ucraina Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca crescatorii de vaci vor primi sprijin financiar in valoare de 73 de euro pe animal pentru a ajuta la susținerea…

- Noul val de atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei cu bombardamente "tot mai nediscriminatorii si sangeroase asupra zonelor civile" constituie crime de razboi care nu vor ramane nepedepsite, a declarat vineri Serviciul European de Actiune Externa (SEAE), serviciul diplomatic al Uniunii Europene.

- Elvetia condamna in termenii cei mai fermi razboiul lansat de Rusia impotriva Ucrainei, este foarte implicata in asistenta umanitara pentru Ucraina si face tot posibilul pentru a pune in practica in mod serios sanctiunile impotriva Moscovei, a afirmat marti presedintele elvetian Alain Berset, potrivit…

- Parlamentarii rusi au propus vineri, 7 aprilie, pedepse mai dure in cazul persoanelor condamnate pentru terorism si sabotaj, propunere determinata de razboiul din Ucraina, informeaza Reuters , citand agentiile rusesti de presa. Astfel, pedeapsa maxima pentru comiterea ”unui act terorist”, definit ca…