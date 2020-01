Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,45 milioane de cetateni UE au primit dreptul de a trai si a munci în Regatul Unit dupa Brexit, în timp ce în cazul a sase persoane cu istoric infractional ''grav sau persistent'' a fost refuzat acest drept, informeaza joi agentia de presa britanica PA, preluata…

- Boris Johnson respinge cererea Scoției pentru un nou referendum pentru independența. "Democratia va invinge", afirma premierul scoțian, care promite organizarea plebiscitului Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a…

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut vineri in noul legislativ de la Londra constituit dupa alegerile anticipate un prim vot favorabil asupra acordului privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana si care prevede iesirea Regatului Unit din blocul comunitar pe 31 ianuarie 2020, transmite…

- Partidul Național Scoțian este al doilea caștigator al alegerilor din Marea Britanie, dupa Partidul Conservator, și asta inseamna ca perspectiva unui referendum pentru independența Scoției a devenit mai reala, in ciuda opoziției lui Boris Johnson. ”Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza…

- Uniunea Europeana s-a declarat vineri pregatita pentru negocierea viitoarei sale relatii cu Londra, dupa victoria clara obtinuta de premierul britanic Boris Johnson in alegerile parlamentare desfasurate joi in Regatul Unit, transmit Reuters si AFP. ''Noi suntem pregatiti. Ne-am…

- Irlanda de Nord a ales pentru prima data mai multi nationalisti decat unionisti pentru parlamentul de la Londra in scrutinul parlamentar desfasurat joi in Regatul Unit, transmite Reuters. Astfel, partidul nationalist irlandez Sinn Fein si formatiunea pro-irlandeza SDLP au obtinut impreuna…

- Aproape 400.000 de romani vor sa ramana in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine primește dreptul de a locui in Regatul Unit Peste o jumatate de milion de persoane au subscris in luna octombrie la schema de inregistrare a statutului in Regatul Unit. Astfel, numărul total al solicitărilor primite…

- Premierul britanic Boris Johnson aduce în fața Parlamentului de la Londra acordul de Brexit obținut pe ultima suta de metri, sâmbata putând fi ziua decisiva pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters. La peste trei ani de când Marea Britanie a…