Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a decis marți sa permita participarea ”limitata” a companiei chineze Huawei la construirea rețelei 5G din Regatul Unit in ciuda acuzațiilor de spionaj lansate din SUA la adresa gigantului din domeniul telecomunicațiilor, potrivit BBC News.Compania chineza va furniza echipamente pentru…

- O moneda rara din 1937 cu efigia regelui Edward al VIII-lea a fost achizitionata de un colectionar pentru suma de 1 milion de lire sterline, devenind cea mai scumpa moneda britanica achizitionata vreodata, transmite vineri Reuters. Aceasta moneda face parte dintr-o emisiune limitata de…

- Maine, gradinitele, scolile si liceele isi deschid iar portile, dupa cele 23 de zile de vacanta de iarna. Politistii sunt la datorie pentru siguranta elevilor. "Dragi elevi, recapitulati, impreuna cu „cei mari”, lectiile invatate despre pericolele de pe strada, de la scoala si despre cum va puteti proteja,…

- CEO-ul si fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, considera faptul ca marca poate deveni in continuare brandul de top de smartphone-uri din lume, chiar daca nu ar mai dispune in software-ul sau de aplicatiile Google. Compania chineza este deja cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume…

- Compania chineza de tehnologie Huawei lupta impotriva noilor restrictii venite din partea Comisiei Federale de Comunicatii (FCC) din SUA, care limiteaza micile afaceri care i-au ramas in Statele Unite, transmite CNN, potrivit Mediafax.Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii…

- Compania germana Deutsche Telekom a decis sa suspende toate tranzactiile legate de retelele 5G, deoarece asteapta clarificari in dezbaterea privind potentialele temeri legate de securitatea echipamentelor Huawei, transmite Reuters, citat de b1.ro. „Pe fondul situatiei politice neclare, nu ne vom angaja…

- Despre TCL se știe ca nu este un jucator prea mare pe piata de smartphone-uri. In ultimii ani s-a ocupat cu lansarea de dispozitive sub brandurile Alcatel si BlackBerry, cu succes moderat, iar de curand a inceput sa lanseze smartphone-uri si sub brandul propriu. Totusi, compania pare sa pregateasca…

- Google a anunțat ca va cumpara producatorul de dispozitive purtabile Fitbit, pentru 2,1 miliarde dolari. Fitibt a avut vânzari în scadere în ultimii ani, iar Google vrea sa intre mai puternic pe piața smartwatch-urilor. Fitbit a spus ca Google a oferit 7,35 dolari/acțiune, cu 19% peste…