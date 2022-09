Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a invitat publicul sa participe la un Moment National de Reculegere acasa, in pragul usii sau pe strazi, ori la evenimente ale comunitatii si priveghi.Acest moment de reculegere a avut loc in ajunul funeraliilor de stat ale suveranei decedate la 96 de ani, mai scrie AFP.

- Zeci de oameni au participat duminica la un moment de reculegere in memoria Reginei Elisabeta a II-a, la Viscri, in fata Casei Albastre care ii apartine Regelui Charles al II-lea. Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a vorbit despre sentimentele Reginei pentru satul transilvanean.

- Regatul Unit este in doliu inca de joi, 8 septembrie, ziua in care a murit Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh din istoria țarii. La varsta de 96 de ani, suveranul a murit la reședința sa scoțiana, Castelul Balmoral alaturi de cei dragi. Potrivit jurnaliștilor britanici, monarhul și-a schimbat…

- Cu toate ca era cunoscuta drept o suverana cu simt al responsabilitatii urias, Regina Elisabeta a II-a a surprins deseori intreaga lume cu umorul ei negru. Pe masura ce Regatul Unit se va impaca cu moartea Reginei Elisabeta a II-a, mulți se vor gandi la viața ei remarcabila, relateaza Cosmopolitan.…

- Regatul Unit este in doliu. Lacrimi si recunostinta in intreaga lume. Zeci de mii de oameni au cantat Imnul in onoarea Reginei, au adus un omagiu la porțile Palatului Buckingham, dar și pe stadion.

- Cei 13 presedinti și cei 15 ministri din timpul domniei Reginei Elisabeta a II-a! Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este in doliu. Intr-o zi extrem de importanta (Nașterea Maicii Domnului), Elizabeth Alexandra Mary Windsor, Regina Elisabeta a II-a, a incetat din viața. Timp de șapte…

- Deputații au ținut un minut de reculegere in memoria ostașilor decedați in razboiul pentru apararea independenței, astazi, 21 iulie, implinindu-se 30 de ani de la semnarea Acordului de incetare a razboiului din 1992, pentru a se pune capat conflictului de pe Nistru. Solicitarea ținerii unui minut de…

