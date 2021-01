Stiri pe aceeasi tema

- Germania a depasit, duminica, pragul de 40.000 de decese cauzate de Covid-19, a anuntat Institutul Robert Koch, potrivit AFP. In ultima zi, in Germania s-au inregistrat 465 de decese cauzate de coronavirus, ceea ce face ca totalul sa ajunga la 40.343. In ceea ce priveste infectarile,…

- Marea Britanie a inregistrat peste 1.000 de decese provocate de COVID-19 pentru prima data din luna aprilie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Marea Britanie se afla in carantina nationala in incercarea de a tine sub control infectarile cu noua tulpina. Cel patru tari care alcatuiesc Regatul…

- Italia a raportat, duminica, 564 de decese cauzate de coronavirus, un bilant mai mic decat cel din urma cu o zi (662), dar care face ca italienii sa depaseasca pragul de 60.000 de decese, relateaza Reuters. Citește și: Nervozitate la sediul PNL - De ce se tem liberalii dupa ce au vazut ultimele…

- Italia, prima tara din Europa care a fost afectata de pandemia de coronavirus in primavara acestui an, a depasit luni pragul de 50.000 de decese asociate maladiei COVID-19, potrivit unui bilant al autoritatilor sanitare italiene, informeaza AFP si Reuters. Italia a raportat luni 630 de decese…

- Spania a depasit, miercuri, 40.000 de decese din cauza coronavirusului, conform bilantului oficial furnizat de autoritatile spaniole. Doar miercuri au fost inregistrate 311 noi decese, fapt ce a adus totalul la 40.105 de morti de la inceputul pandemiei. In Europa, si Franta a atins acest prag in urma…

- Canada, aflata in mijlocul celui de-al doilea val de coronavirus, a depasit marti seara pragul de 10.000 de decese asociate COVID-19, potrivit cifrelor oficiale prezentate de mai multe canale de televiziune, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Peste 90% din decese au fost inregistrate in cele mai…