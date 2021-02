Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a comandat 40 de milioane de doze suplimentare, pentru 2022, din vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Valneva, numarul total al dozelor solicitate laboratorului franco-austriac ajungand astfel la 100 de milioane, potrivit unui comunicat publicat luni si citat de AFP, potrivit AGERPRES.…

- Guvernul maghiar a anuntat vineri ca a ajuns la un acord pentru achizitionarea a doua milioane de doze de vaccin rusesc Sputnik V, desi nu a fost inca aprobat de autoritatile sanitare europene, relateaza Le Figaro.

- Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Oxford ar putea primi aprobare in UK chiar la scurt timp dupa Craciun. Cercetatorii au descoperit ca o jumatate de doza ar putea fi mai eficienta decat o doza intreaga, potrivit news.ro. Marea Britanie pare sa fie tara care da tonul la tot ce inseamna vaccin…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu cel putin 1.685.785 de morti in lume, relateaza AFP care prezinta noi masuri, noibilanturi, fapte marcante siultimele evolutiiale pandemiei la nivel mondial. VARIANTA DE SARS-COV-2 "SCAPATA DE SUB CONTROL" IN ANGLIA O noua tulpina a noului coronavirus descoperita in Regatul…

- Marea Britanie este prima țara din lume care a aprobat vaccinul anti-Covid al companiei americane Pfizer/BioNTech. Un anunț in acest sens a fost facut chiar in aceasta dimineața, urmand ca acesta sa fie disponibil in Regatul Unit incepand de saptamana viitoare, potrivit HotNews.ro.”Guvernul a acceptat…