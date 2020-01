Pentru toți copiii, aproape negreșit, Regatul de Gheața este o animație de care s-au atașat nespus. In special pentru fetițe. Nu este niciun copil care sa nu cante, in aceasta perioada, binecunoscutul „Hai afara la zapada….!”. In special in acest anotimp, prințesa Anna și regina Elsa sunt cele mai invocate personaje de animație, tocmai pentru ca povestea lor pornește de la puterile incredibile ale Elsei de a ingheța totul și de a aduce iarna. Aventura incepe atunci cand Elsa iși folosește puterile accidental, blestemand regatul sau și scufundandu-l in iarna veșnica. Atunci, sora ei, Anna, ajutata…