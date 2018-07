In unele vieti suntem femei, in alte vieti suntem barbati, in unele suntem bogati, in altele saraci, in unele murim foarte tineri, in altele traim pana la varste onorabile, scrie acvaria.com.

In unele vieti, gresim intr-un anumit plan, in altele, reparam acel plan, dar gresim in altul, deci avem in spate sute de povesti de viata pe care le ducem, inconstient, dupa noi mai departe.