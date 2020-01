Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi a noului an, se merge cu Plugusorul si cu Sorcova, obiceiuri ce invoca prosperitatea si belsugul pentru gospodaria celui care primeste colindatorii. Stravechi obicei agrar derivat dintr-o practica...

- Traditia colindelor si a cetelor de colindatori care merg din casa in casa, transmitand prin texte cantate sau strigate, prin masti, recuzita, dansuri, urari de sanatate, rod bogat, implinirea dorintelor in noul an, este foarte veche. Unele cete de colindatori, in special cele de feciori, sunt active…

- Craciunul se apropie cu pași repezi, insa inainte de ziua in care ne bucuram de Nasterea Domnului, pe care o sarbatorim cu daruri sub brad si cu bucate alese, trebuie sa trecem de Ajun. Acesta este momentul in care facem ultimele pregatiri, insa, pe de alta parte, trebuie sa tinem cont de superstitiile…

- PAROHIA ORTODOXA ROMANA CHETIU-BOZIES cu sprijinul CONSILIULUI JUDETEAN BISTRITA-NASAUD, CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD prin Serviciul Conservarea, Cercetarea, Protejarea si Promovarea Culturii Traditionale, Literatura si Multimedia organizeaza ...

- In fiecare an, pe 20 decembrie, in Romania se sarbatorește Ignatul, ziua in care este permisa o singura activitate: taierea porcului, urmata de sortarea și prepararea specialitaților pentru apropiatele sarbatori de Craciun. Ignatul, in denumirea populara, se mai numeste și Ignatul porcilor, caci in…

- Pe 8 noiembrie sunt praznuiti Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, impreuna cu soborul tuturor puterilor ceresti. Astfel, ziua de 8 noiembrie este inchinata tuturor cetelor netrupesti. Sarbatoarea de pe 8 noiembrie a fost la inceput doar o praznuire a Sfantului Arhanghel Mihail.

