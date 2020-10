Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Brașov, astazi, in jurul orei 08.50, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Harmanului din municipiul Brașov a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, in care au fost implicate doua autovehicule, iar in urma producerii…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “violența in familie”. In fapt, la data de 10 septembrie 2020, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din localitatea Recea, județul Brașov, cu privire la…

- O femeie de 30 de ani și un barbat de 34 de ani, banuiți ca au furat 48.000 de lei din geanta unui barbat care aștepta sa plateasca taxele pentru firma unde lucra, au fost depistați de polițiștii din București. Cei doi au fost reținuți, apoi arestați la domiciliu, anunța MEDIAFAXuCei doi tineri…

- Echipajele de pompieri au fost solicitate azi in localitatea Suplai. O casa de locuit a fost cuprinsa de flacari. Un barbat și fiu acestuia s-au intoxicat cu fum și au fost transportați la spital. O casa de locuit, pe un singur nivel, din Suplai, a fost cuprinsa de flacari azi, in jurul amiezii. Echipajele…

- Polițiști din cadrul Secției 4 Craiova au depistat, azi noapte, 4 minori, de 14 ani, din Craiova, care in cursul aceleiași nopti, ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin din municipiu și dintr-un autoturism parcat pe o strada, din localitate. Polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au…

- Politistii s-au sesizat din oficiu, efectuand cercetari in aceasta cauza. La scurt timp, autoturismul a fost depistat iar politistii au legitimat conducatorul auto, un barbat de 32 de ani. De asemenea, s-a constatat faptul ca autoturismul nu era inmatriculat. Citeste si: Fost comisar de la…

- Polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Coșoveni au identificat vineri un barbat de 29 de ani, din comuna Mogoșani, județul Dambovița, banuit de comiterea infracțiunii de tentativa la furt Din cercetarile efectuate de polițiști, s-a stabilit ca tanarul, in ziua de 13 august a.c., in jurul orelor…

- Interventia este in desfasurare.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Tuzla, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o explozie la o butelie, neurmata de incediu. Interventia este in desfasurare.Cauza…