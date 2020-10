Refuzul profesorilor de a preda online va fi sanctionat drastic, anunta Inspectoratul Scolar Bucuresti. Cadrele didactice se pot alege cu desfacerea contractului de munca in cazul in care nu isi vor desfasura orele online, in situatia in care se impune aceasta masura. In acest sens, inspectorii incep controalele pentru a vedea daca invatatorii si profesorii folosesc platformele educationale puse la dispozitie gratuit de Google si Microsoft. & (...)