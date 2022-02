Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura teribila pentru romani! Germania a oprit Nord Stream 2, așadar autorizarea gazoductului a fost suspendata. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a postat un mesaj amenințator pe contul sau oficial de Twitter. Iata ce se va intampla cu facturile romanilor la…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a transmis pe Twitter intr-un mesaj de amenintare la adresa Europa dupa anuntul cancelarului german Olaf Scholz privind blocarea procesului de aprobare a conductei de gaz Nord Stream 2.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul premier și președinte Dmitri Medvedev, a reacționat marți in urma anunțului cancelarului german Olaf Scholz privind blocarea autorizarii gazoductului Nord Stream 2, care a fost construit pentru a pompa gaz din Rusia pana in Germania. „Cancelarul…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a informat telefonic pe președintele francez Emmanuel Macron și pe cancelarul german Olaf Scholz ca intenționeaza sa semneze „in curand” un decret de recunoaștere a republicilor separatiste autoproclamate din Donbas, a anunțat luni Kremlinul. Declarația a venit dupa…

- Blinken: „Sunt astazi aici nu pentru a incepe un razboi, ci pentru a preveni unul”„Ma aflu aici astazi nu pentru a incepe un razboi, ci pentru a preveni unul", a spus Blinken la Consiliul de Securitate la New York, adaugand ca i-a propus joi omologului sau rus Serghei Lavrov sa se intalneasca saptamana…

- Directorul executiv si presedinte al Consiliului de administratie al companiei energetice germane E.ON, Leonhard Birnbaum, a anuntat, luni seara, ca tara sa trebuie sa continue sa se bazeze pe gazul natural din Rusia pentru a realiza tranzitia de la carbune si a scadea preturile la energie, informeaza…

- Rusia este interesata de relatii bune si reciproc avantajoase cu Uniunea Europeana, a declarat vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, fost presedinte si premier al Rusiei, intr-un interviu acordat presei ruse, citat de TASS. Potrivit acestuia, nu exista dispute intre…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si Rusia si-au reluat miercuri la Bruxelles dialogul in cadrul Consiliului NATO-Rusia, dupa ce nicio reuniune oficiala nu a mai avut loc dupa o pauza de peste doi ani, pentru a discuta in principal despre concentrarea de forte militare rusesti in apropierea…