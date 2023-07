Stiri pe aceeasi tema

- Daca Real Madrid nu se implica in acest mercato, Kylian Mbappe (24 de ani) ia in calcul varianta unui transfer de la PSG la Al-Hilal, caștiga 700 de milioane de euro cu tot cu bonusuri intr-un an in Arabia Saudita și, in 2024, pleaca liber de contract la clubul blanco. ...

- Dupa cum relateaza postul de televiziune britanic Sky Sports și ziarul francez L’Equipe, Paris Saint-Germain a acceptat oferta de 300 de milioane de euro pentru atacantul francez Kylian Mbappe, 24 de ani, de la clubul saudit Al-Hilal, informeaza Bild. Ar mai scump transfer din istoria fotbalului.Cum…

- Aleksandar Mitrovic (28 de ani), golgheterul sarb al lui Fulham, a dat curs propunerii lui Al Hilal, insa se lovește de refuzul gruparii londoneze, care a respins cele 30 de milioane puse pe masa de saudiți. Al-Hilal va supralicita insa. Al-Hilal este una dintre cele mai active echipe din Arabia Saudita…

- Bernardo Silva (28 de ani) a primit o oferta de 50 de milioane de euro net anual pentru trei sezoane din Arabia Saudita. Al-Hilal e gata sa plateasca 70 de milioane de euro in schimbul mijlocașului portughez. Al-Hilal nu vrea sa fie mai prejos decat celelalte cluburi saudite in cautare de vedete din…

- Echipele din Arabia Saudita au inceput sa transfere cei mai in forma jucatori din Europa, iar Karim Benzema, N'Golo Kante sau Roberto Firmino sunt doar cațiva dintre jucatorii care au semnat in aceasta vara cu formații din zona araba.

- Kalidou Koulibaly a jucat pentru Chelsea doar un singur sezon dupa ce a venit in vara lui 2022, de la Napoli. Koulibaly va pleca in Arabia Saudita pentru a semna cu formatia Al-Hilal, intr-o tranzactie care, conform presei italiene, se va ridica la 24 milioane de euro, noteaza news.ro. CITESTE…

- Refuzata de Romelu Lukaku (30 de ani) și de alte vedete europene, Al-Hilal vrea sa-l transfere acum pe Kalidou Koulibaly (31 de ani), pe care londonezii l-au cumparat cu 40 de milioane de euro in vara trecuta de la Napoli. Al-Hilal nu se oprește doar la Karim Benzema, pe care l-a adus gratis de la Real…

- Antrenorul argentinian Mauricio Pochettino, care-i va succeda lui Frank Lampard, l-a cerut conducerii lui Chelsea pe atacantul nigerian Victor Osimhen (24 de ani), evaluat de Napoli la peste 150 de milioane de euro și curtat intens și de Manchester United. Mauricio Pochettino va fi managerul lui Chelsea…