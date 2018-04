Stiri pe aceeasi tema

- Actrița americana nascuta la Ierusalim, Natalie Portman, urma sa primeasca premiul Genesis 2018, dar aceasta l-a refuzat. Decizia a starnit un val de critici la adresa ei, iar Oren Hazan, un politician al statului Israel, cere retragerea cetațeniei israeliene a actriței. Actrița Natalie Portman urma…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…

- Actrita mexicana Salma Hayek si-a exprimat indignarea fata de reprezentarea artistei Frida Kahlo ca papusa Barbie, o decizie luata de fabricantul Mattel cu prilejul Zilei Internationale a Femeii, relateaza EFE. "Nu pot sa cred ca au facut o Barbie dupa artista noastra Friducha care a vrut mereu sa fie…

- Helen Mirren, in varsta de 72 de ani, a fost apreciata pentru aparitia impecabila de la gala Oscar 2018, insa actrita a marturisit recent ca nu s-a considerat niciodata o femeie frumoasa. Totodata, vedeta a facut publica pe Instagram o imagine in care apare nemachiata inainte de a se lasa pe mana stilistilor…

- Seful politic al Miscarii 5 Stele (M5S) din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat luni dreptul de a forma un guvern, in contextul in care aceasta formatiune antisistem a devenit primul partid din Italia dupa alegerile legislative de duminica, relateaza AFP.

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. "Ca raspuns la tirul de racheta spre sudul Israelului, aviatia a…