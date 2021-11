Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile thailandeze au anuntat luni ca, in ianuarie 2022, vor redeschide celebra plaja din filmul "The Beach", cu Leonardo DiCaprio ca protagonist, care a fost inchisa in octombrie 2018 pentru daunele aduse mediului din cauza turismului masiv, relateaza EFE. Redeschiderea plajei din golful…

- Maya Bay, o plaja devenita celebra in lumea intreaga gratie filmului „The Beach”, produs in anul 2000, va primi din nou turiști de la 1 ianuarie 2022, au anunțat oficialii din Thailanda, intr-un comunicat, citat luni de CNN . Redeschiderea destinației populare de vacanța, inchisa de mai bine de 3 ani,…

- Zeci de mii de calatori sunt așteptați sa soseasca in Thailanda de luni, 1 noiembrie. Țara se redeschide pentru turiști dupa 18 luni de restricții anti-Covid-19. Turiștilor vaccinați din peste 60 de țari cu „risc scazut” li se permite sa intre in țara și sa evite carantina hoteliera. Romania a intrat,…

- Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca a anunțat pe pagina sa de socializare ca persoanele care merg din Romania in Ungaria nu vor fi supus carantinei. De ieri, Romania a intrat in zona roșie. Oficialii din țara vecina au explicat, in schimb, ca Ungaria nu folosește același sistem ca și țara…

- „In Romania aflata in plin val patru al pandemiei, președintele participa la sindrofii pretențioase și ii invita pe romanii ingroziți de teama facturilor la energie sa joace golf.Celalalt inconștient, premierul dornic sa se inscauneze șef la PNL, merge pe furiș la mare, sa se pozeze singur, pe o plaja…

- Parte dintr-o poveste magica, spusa de pe taramuri brazdate de istorie și emoție autentica, de catre oameni iubitori de țara și frumos, proiectul Destinația anului 2021 si-a desemnat castigatorii la Prima TV, intr-o emisiune cu totul speciala. Pana in 29 august, romanii au putut alege intre cele sase…

- Romanii s-au orientat anul acesta spre destinatii care in urma cu ceva ani nici macar nu existau pe harta turistica a tarii, iar printre acestea se numara Viscri, Crit, Saschiz din judetul Brasov, zona lacului Tarnita de langa Cluj sau sate precum Lunca de Sus din Harghita si Breb din Maramures, arata…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) cere presedintelui Klaus Iohannis, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si Guvernului „sa nu expuna romanii in fata valului de refugiati afgani, care ar putea genera reale amenintari la adresa securitatii nationale si afecta bugetul