Stiri pe aceeasi tema

- In Romania ar putea aparea focare de COVID ca urmare a valului de refugiati ucraineni, avertizeaza expertul in sanatate publica Ioana Stancel. Aceasta a precizat ca se asteapta la cresterea numarului de infectari in randul personalului care lucreaza la granita. Ioana Stancel: Avand in vederea populația…

- Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, sambata seara, ca a organizat echipe medicale mobile pentru efectuarea triajului epidemiologic si evaluarea starii de sanatate si asigurarea testarii pentru COVID-19 a refugiatilor din taberele organizate de DSU. Ministerul Sanatatii a organizat, prin directiile…

In ultimele trei zile, romanii de pretutindeni au dat dovada de solidaritate și umanitate prin ajutarea refugiaților din Ucraina,atat prin simple mesaje de incurajare pe social media, cat și prin...

- Este teribil ce li se intampla vecinilor noștri din Ucraina. Durerea și neputința pe care o simt este greu de imaginat. Nu putem opri haosul, dar știm ca o masa calda incalzește trupul, iar uneori, și sufletul, spun reprezentantii Restaurantului Capricci din Satu Mare. „Vrem sa aducem o mangaiere celor…

- La nivelul Consiliului Județean Maramureș s-a instituit o celula de criza in contextul razboiului din Ucraina. Totodata, s-a pregatit un fond de rezerva de 5 milioane lei pentru refugiați. Nu in ultimul rand, la Sighetu Marmației este pregatita de azi o tabara de refugiați pe stadionul municipal. ”Vreau…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

- O tabara mobila cu o capacitate de peste 200 de locuri pentru refugiații ucraineni a fost trimisa joi dupa-amiaza de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt la Suceava, potrivit site-ului local Știri de Neamț . Rusia a atacat joi Ucraina , iar mii de de ucraineni vor sa se refugieze in Romania.…

- Creșterea ratelor de incidența la nivel național Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Numarul mare de infectari din ultima perioada a dus la creșterea ratelor de incidența; la nivel național aceasta a depașit cinci cazuri la mia de locuitori, iar cea mai mare incidența este…