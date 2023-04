Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a introdus noi condiții pentru sprijinirea refugiaților ucraineni. Executivul a aprobat, miercuri, o hotarare de Guvern care a stabilit noi condiții pentru sprijinirea refugiaților ucraineni. Hotararea modifica legislația privind sprijinul și asistența umanitara acordate de statul roman cetațenilor…

- Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a incercat sa-și justifice afirmațiile controversate legate de razboiul din Ucraina in timpul unei vizite oficiale in Portugalia, sambata. Lula spune ca „rezultatul cel mai bun pentru toata lumea este sa fie pace in Ucraina” și ca nu vrea „sa ia partea…

- Autoritațile ruse planuiesc sa cheltuiasca 1,4 miliarde de ruble (aproximativ 17 milioane de dolari) pentru a intensifica examinarile medicale ale copiilor din teritoriile ocupate și ca majoritatea celor examinați vor fi trimiși in Rusia pentru „tratament”.

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat cu Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby și cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, E.S. Andrew James Noble, despre razboiul din Ucraina și combaterea traficului de persoane.

- In data de 15 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.481 persoane, cu 250 autoturisme. Din cele 1.481 persoane, 1.063 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar…

- In data de 12 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 827 persoane, cu 154 autoturisme. Din cele 827 persoane, 516 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Valea…

- Armata germana a inceput sa-i instruiasca pe soldatii ucraineni sa manevreze tancurile de lupta Leopard 2, pe care Kievul le considera critice pentru recuperarea teritoriilor cucerite de Rusia. Ucraina a primit promisiuni din partea mai multor țari ca vor trimite Leopard 2 pentru contraofensiva impotriva…

- Odata cu criza refugiaților, chiriile au crescut substanțial. Famiile din Ucraina vor și ele sa traiasca decent, astfel ca aleg sa inchirieze o locuința. Proprietarii reziliaza contractele cu vechii chiriași, pentru a le inchiria familiilor de ucraineni la prețuri mult mai mari decat cele de pe piața…