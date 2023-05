Refugiații ucraineni nu mai pot intra în România cu câini sau pisici fără dovada vaccinării Romania a renunțat de luni, 1 mai, la „masurile de flexibilitate” referitoare la circulația animalelor de companie care vin din Ucraina, decise anul trecut, a anunțat Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).Din cauza „situației excepționale din Ucraina” și pentru a veni in sprijinul cetațenilor care au fugit din calea razboiului, Romania a permis din 24 februarie 2022 intrarea animalelor de companie fara vaccinare contra rabiei, printr-o derogare temporara și „in condiții excepționale”, care de astazi au fost anulate.„In acord cu celelalte state membre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

