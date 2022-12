Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera si salvamontistii au fost angrenati in seara se miercuri in cautarea a patru ucraineni rataciti, 3 barbati si o femeie, cu varste intre 30 si 32 ani, care au trecut frontiera din Ucraina spre Romania in dimineata de miercuri. Din cauza conditiilor meteo si a terenului extrem…

- Raportat la numarul de locuitori, Republica Moldova este țara din regiune care gazduieste cei mai multi refugiati, peste 90.000 din cele circa 600.000 de persoane care au intrat in țara de la inceputul razboiului din Ucraina, alegand sa ramana pe teritoriul național moldovean, dintre care 42.637 sunt…

- Ministerul Sanatații a anunțat demararea testarii masive in randul refugiaților ucraineni pentru a-i depista pe cei infectați cu TBC. Operațiunile se vor desfașura in localitațile in care numarul cetațenilor veniți din Ucraina este foarte mare și vor avea ca scop inceperea, de urgența, a tratamentelor.…

- Asociatia „Sustaining Democracy and Human Rights in Romania" (SDHRo) ofera, incepand de luna trecuta, asistenta juridica si psihologica gratuita refugiatilor ucraineni. Proiectul este denumit „Suport juridic si psihologic prin consiliere pentru persoanele care au fugit din Ucraina din cauza conflictului…

- Biserica Ortodoxa Romana este implicata in ajutorarea celor loviți de razboiul din Ucraina, periodic sprijinul fiind marcat prin diverse donații. Iar Parohia Fundeni din Campulung s-a manifestat, din nou, cu receptivitate deosebita, cunoscut fiind faptul ca in ultimii anii colectele organizate de aceasta…

- Politistii de frontiera suceveni au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, certificate false, aparent emise de autoritațile ucrainene. Azi dimineața, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat…

- Peste 100 de refugiati ucraineni din Bucuresti vor participa vineri, 23 septembrie, la Targul Locurilor de Munca pentru Refugiati, organizat de AIDRom, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES."La mai bine de 200 de zile de la izbucnirea razboiului din Ucraina, Asociatia Ecumenica a Bisericilor…