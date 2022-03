Locuitorii Ucrainei care și-au gasit adapost in noul centru de plasament pentru refugiații ucraineni, creat la Chișinau de catre compania DAAC Hermes in sectorul Botanica al capitalei, exprima sincere mulțumiri pentru ospitalitate, primire calduroasa și cele mai confortabile condiții de trai in aceste vremuri grele. Toate locurile din centru, conceput pentru 36 de persoane pentru aflare pe o pe