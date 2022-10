Stiri pe aceeasi tema

- Refugiații ucraineni din Cluj-Napoca au participat la un miting in Piața Unirii.Mamele cu copii au aprins candele și au afișat bannere. In timpul evenimentului au fost intonate cantece care susțin soldații aflați pe front. La final, lumea s-a imbrațișat si a socializat.

- Refugiatii care sosesc din Ucraina au contribuit la cresterea populatiei Germaniei pana la cel mai inalt nivel al sau inregistrat vreodata, a anuntat Oficiul Federal de Statistica, potrivit caruia 84 de milioane de oameni locuiesc acum in cea mai populata tara a Uniunii Europene

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a recepționat un lot de asistența umanitara care include stivuitoare, remorci și doua microbuze. Bunurile, achiziționate din fondurile de finanțare japoneze și ale Organizației Internaționale a Migrației, vor fi folosite in acordarea asistenței pentru…

- Asociatia Sustaining Democracy and Human Rights in Romania (SDHRo) a lansat o platforma online de sustinere pentru refugiatii ucraineni. In cadrul sectiunii Sustaining Ukraine de pe site-ul asociatiei, persoanele nevoite sa-si paraseasca tara din cauza razboiului din Ucraina pot accesa o serie de informatii…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.372 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, in ultimele 24 de ore fiind depusa o singura cerere de azil in tara noastra de catre un cetatean ucrainean, a informat duminica un comunicat al MAI. Refugiatii ucraineni in Romania beneficiaza de toate…

- Refugiații ucraineni din Cluj s-au adunat, miercuri, in Piața Unirii din Cluj-Napoca pentru a condamna crimele de razboi comise de Rusia. „Omoara prizonieri de razboi ucraineni, acesta este un act de terorism”, a fost mesajul acestora.

- Crucea Rosie Romana anunta ca, vineri, a fost inaugurat primul centru multicultural menit sa ajute persoanele afectate de criza din Ucraina, refugiatii urmand sa beneficieze de asistenta medicala integrata, dar si de cursuri si alte activitati.

- Planul national de masuri de integrare pentru refugiatii ucraineni Foto: Arhiva/Mihaela Buculei RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - A fost lansat, azi, Planul national de masuri de integrare pentru refugiatii ucraineni în România, pe termen mediu si lung. Autoritatile…