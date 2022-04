Refugiații ucraineni au gratuitate la evenimentele Filarmonicii Pitești Gratuitate la evenimentele Filarmonicii pentru refugiații ucraineni! Filarmonica din Pitești și-a propus sa vina in sprijinul refugiaților ucraineni. Instituția va demara procedurile pentru ca, in anul 2022, refugiații ucraineni ajunși la Pitești sa aiba parte de gratuitate la concertele Filarmonicii și la filmele difuzate in cadrul Cinematografului „București”. „Vrem acest lucru din mai multe privințe. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 10 și 16 martie ar fi trebuit sa aiba loc la Kiev cea de-a 11-a ediție a American Independent Film Festival Kiev care a avut prima ediție in noiembrie 2011 sub patronajul Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Ucraina. Un tribut al cinemaului american, festivalul prezenta in fiecare an un mix…

- Artiștii Teatrului de Papuși „Puck” din Cluj le ofera copiilor și familiilor din Ucraina care se afla in aceasta perioada la Cluj-Napoca posibilitatea de a lua parte gratuit la spectacole. Instituția se alatura astfel inițiativei „Cluj for Ukraine”, alaturi de autoritați și ONG-uri locale.

- In cadrul ședinței ordinare de consiliu de astazi la capitolul „interpelari” s-a avansat ideea ca refugiații ucraineni sa poata beneficia de gratuite pe mijloacele de transport in comun dar și la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comisia Europeana va trimite, saptamana aceasta, la Bucuresti o echipa care sa evalueze cheltuielile pe care guvernul le-a avut cu refugiatii ucraineni si sa stabileasca modul de decontare a acestora. Intre timp, executivul pregateste un plan national pentru sprijinirea refugiatilor care au venit la…

- Cetatenii ucraineni de pe raza municipiului nostru vor avea gratuitate la transportul in comun CT BUS Decizia a fost luata in cadrul Consiliului de Administratie al companiei de transport Reamintim ca saptamana trecuta, grupul consilierilor municipali USR Constanta au transmis doua adrese catre institutiile…

- Aglomeratie la Gara Feroviara din Chisinau. Peste 230 de cetateni ucraineni au plecat aseara cu trenul spre Bucuresti. Cei de la Calea Ferata sustin ca biletele s-au epuizat rapid. Refugiatii care iau drumul strainatatii spera ca se vor putea intoarce curand la casele lor.

- Tot mai multe țari din Europa au inceput sa asigure transport gratuit pentru refugiații ucraineni. Marți, 1 martie, ministrul Transportului, Sorin Grindeanu, a declarat ca refugiații din Ucraina beneficiaza de gratuitate la transportul feroviar din țara noastra inca de la inceputul migrarii in masa…

- In semn de solidaritate cu refugiații ucraineni, la sediul Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene au fost instalate astazi boxe pentru colectarea de jucarii, obiecte și bunuri. Instituția roaga persoanele care simt ca pot contribui la susținerea celor care au fost nevoiți sa-și paraseasca…