Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii din Republica Ceha au avertizat marti asupra posibilei infiltrari in Europa a unor spioni rusi, cu documente false de identitate, care s-ar putea strecura printre refugiatii ce sosesc din Ucraina, potrivit influentului ziar generalist ceh iDnes, citat de EFE. Fii la curent…

- Papa Francisc a sugerat ca rasismul este motivul pentru care multe tari au fost mai primitoare cu refugiatii veniti din Ucraina afectata de razboi decat cu cei proveniti din alte regiuni ale lumii, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- BRUXELLES. Comisia Europeana a decis trimiterea catre Parlamentul European a unei propuneri privind amendarea Regulamentului nr.1303/2013 și a Regulamentului nr. 223/2014 ca parte a Acțiunii de Coeziune pentru Refugiați in Europa (CARE). Prin aceasta propunere se prevede o cofinanțare de 100% și o flexibilizare…

- Romanii din Diaspora trebuie sa intoarca in 5 zile in țara in caz de razboi. Un proiect publicat de guvernul Ciuca, de modificare a legilor siguranței și apararii naționale, prevede ca romanii din diaspora trebuie sa revina urgent acasa in caz de razboi. Pentru cei din Europa, termenul este de 5 zile…

- Romanii din Diaspora trebuie sa intoarca in 5 zile in țara in caz de razboi. Un proiect publicat de guvernul Ciuca, de modificare a legilor siguranței și apararii naționale, prevede ca romanii din diaspora trebuie sa revina urgent acasa in caz de razboi. Pentru cei din Europa, termenul este de 5 zile…

- Organizatia Judeteana PSD Constanta prin organizatiile locale si municipale se alatura demersului umanitar pentru refugiatii din Ucraina.Fiecare organizatie locala si municipala, in functie de posibilitati, se va implica, prin organizarea de centre de colectare si donare.Pentru o gestionare eficienta,…

- Primii cetateni care au fugit din calea razboiului din Ucraina si vor sa-si continue, cei mai multi, drumul spre alta tari din Europa au ajuns in Gara de Nord. Duminica, 27 februarie 2022, sunt programate sa soseasca cinci trenuri.

- O firma de transport din Radauti a pus autocare gratis la dispozitia refugiatilor din Ucraina care ajung in Vama Siret, cu care acestia se pot deplasa fie la Radauti sau Suceava, fie la Bucuresti, pentru a lua avionul spre destinatii din Europa, informeaza News.ro . Beniamin Lucescu, unul dintre proprietarii…