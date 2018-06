Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…

- Liderii statelor europene care se vor reuni, duminica, intr-un mini-summit la Bruxelles se vor angaja sa intensifice eforturile pentru reducerea migratiei ilegale in Uniunea Europeana si restrictionarea circulatiei solicitantilor de azil, se arata in proiectul declaratiei comune trimis miercuri capitalelor…

- Ministrul Aparatii Nationale, Mihai Fifor, participa in aceste zile la reuniunea ministilor apararii, la Bruxelles.Prima zi a reuniunii ministrilor apararii din statele membre ale NATO, de la Bruxelles, din 7 iunie, a constituit un prilej de evaluare a progresului inregistrat in procesul de adaptare…

- Marea Britanie va fi 'complet pregatita' pentru a iesi din Uniunea Europeana si in lipsa unui acord in acest sens cu Bruxelles, a insistat luni guvernul britanic, potrivit Press Association. Premierul Theresa May continua sa fie de parere ca "fara niciun acord e mai bine decat cu unul nefavorabil"…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, afirma ca summit-ul european din 2019, care va fi organizat la Sibiu, este "un element care mai da o sansa Romaniei", in contextul discutiilor interne despre problemele juridice ale politicienilor, informeaza Agerpres. "Pentru…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, afirma ca summit-ul european din 2019, care va fi organizat la Sibiu, este "un element care mai da o sansa Romaniei", in contextul discutiilor interne despre problemele juridice ale politicienilor. "Pentru Romania, este o miza importanta,…

- Prim-ministrul Pavel Filip va efectua, in perioada 2-6 mai 2018, o vizita la Bruxelles, unde va participa la cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeana.

- Prim-ministrul Pavel Filip va efectua, in perioada 2 - 6 mai 2018, o vizita de lucru la Bruxelles, unde va participa la cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeana.