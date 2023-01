Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova va fi introdusa acordarea protecției temporare persoanelor stramutate din Ucraina, pe o perioada de 1 an. Un proiect de hotarire de Guvern a fost aprobat in cadrul ședinței de astazi a Cabinetului de miniștri. Persoanele care vor solicita protecție temporara vor putea obține un…

- Romania a fost si va ramane "spatiu de siguranta si liniste" pentru valurile de refugiati ucraineni, a declarat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca tara noastra si-a asumat din prima clipa rolul de partener de incredere european si international in gestionarea acestei crize.

- Refugiații ucraineni care vin in Romania vor putea circula gratuit cu trenul sau transportul public 5 zile de la trecerea vamii. Cetatenii straini si apatrizii care provin din Ucraina si intra in Romania vor beneficia, in 2023, de transport gratuit cu mijloace feroviare si rutiere doar pe o perioada…

- Presedintele Bulgariei, prorusul Rumen Radev, si-a dat in sfarsit acordul pentru transportul de arme, munitii si echipamente militare catre Ucraina, decizia fiind publicata vineri in Monitorul Oficial, transmite EFE.

- In ultimii zece ani, in Republica Moldova numarul de cazuri de diabet s-a dublat. Datele au fost facute publice de Agenția Naționala pentru Sanatate Publica, in contextul Zilei mondiale a diabetului, comunica Moldpres. Potrivit ANSP, in anul curent, Ziua mondiala a diabetului se va desfașura cu genericul…

- Hotarirea de Guvern privind controlul constituționalitații Partidului Politic „Șor”, din 9 noiembrie, a fost publicata in Monitorul Oficial. In acest mod, au fost indeplinite cerințele pentru ca proiectul sa fie examinat de Curtea Constituționala, dupa ce, ieri, 10 noiembrie, instituția a restituit…

- Persoanele stramutate din Ucraina care locuiesc in județul Constanța au la dispoziție un call center dedicat de unde pot obține informații de interes pentru comunitate, informații verificate impreuna cu alte instituții ale statului.

- Ministerul Sanatații a anunțat demararea testarii masive in randul refugiaților ucraineni pentru a-i depista pe cei infectați cu TBC. Operațiunile se vor desfașura in localitațile in care numarul cetațenilor veniți din Ucraina este foarte mare și vor avea ca scop inceperea, de urgența, a tratamentelor.…