- Mii de refugiați ucraineni au intrat in Romania prin punctele de frontiera, iar traficul in vami in ultimele ore a crescut cu 120%. Oamenii și-au luat familiile și cateva lucruri și au fugit din calea razboiului. Voluntarii prezenți acolo au fost martori la momente emoționante in care familiile s-au…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

- Situația disperata a familiilor din Ucraina i-a determinat pe romani sa se mobilizeze online pentru a veni in sprijinul celor care cauta adapost la noi in țara. Pe rețeaua de socializare Facebook, mai multe familii din Argeș au postat mesaje prin care se ofera sa cazeze familii cu copii celor care cauta…

- Situația in Ucraina se agraveaza pe zi ce trece și inca de joi dimineața, de cand au inceput bombardamentele din partea Rusiei, oamenii incearca sa fuga din țara spre locuri mai sigure pentru ei și familiile lor. Este și cazul unei femei care a trecut granița pe jos din Ucraina in Romania. O femeie…

- Romania ar putea primi 500.000 de refugiați ucraineni, spune Vasile Dincu, ministrul Apararii. Aceștia vor fi gazduiți in taberele amplasate in 4 județe. Ministrul de interne, Lucian Bode, spusese si el ca planul de acțiune pentru gestionarea unui flux masiv de refugiați la granița de nord a Romaniei…

- Multi ucraineni au luat calea granitelor catre tarile vecine Foto arhiva Realizator: Nicoleta Turcu - Multi ucraineni au luat deja calea granitelor catre tarile vecine. Sunt cozi mari la iesirea din orase si deja combustibil nu se mai prea gaseste în benzinarii. Sunt cozi mari si la magazinele…

- Nu va fi razboi, este clar, in care sa fie implicata Romania, spune ministrul Apararii, Vasile Dincu. El apreciaza ca nu se impune convocarea unei ședințe extraordinare a CSAT din cauza situației de la granița Ucrainei, anunța Mediafax. „Pentru cei care sunt ingrijorați - in primul rand, NATO,…