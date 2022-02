Refugiații așteaptă vești de la cei dragi Mii de refugiați ucraineni treceau granița in Polonia sambata, 26 februarie, in timp ce alții așteptau cu nerabdare vești despre cei dragi. La granița Poloniei cu Ucraina, refugiații primesc pantofi și haine donate. Aproximativ 100.000 de oameni au sosit in Polonia de cand Rusia a inceput invazia. Un flux constant de refugiați ajunge la Medyka, in sudul Poloniei. Katherina iși așteapta sora, matușa și cei trei copii de 5, 6 și 12 ani. Ea spune ca au calatorit din Odesa, la mai mult de 500 de km distanța. Cuplul ucrainean, care locuiește in Germania, a spus ca mama Katherinei – o polițista – a… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

