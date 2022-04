Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Dorohoi, pe timpul unei misiuni in sistem integrat cu o patrula aeriana din cadrul Inspectoratului General de Aviatie al MAI si lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani, au depistat patru cetateni ucraineni,…

- Politistii de frontiera din cadrul SPF Carei au depistat in apropiere de frontiera cu statul maghiar trei cetațeni straini care intenționau sa iasa ilegal din țara noastra, pentru a ajunge in vestul Europei. In data de 07 aprilie a.c., și polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Ministerul de Interne informeaza luni ca, in prezent, gradul de ocupare a centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 88,8%, iar numarul cetatenilor ucraineni care au solicitat azil in tara noastra a ajuns la 4.320, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore, prin punctele…

- 13 barbati ucraineni au fost descoperiti pe teritoriul romanesc dupa ce au trecut apa raului Tisa, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca, citat de Agerpres . „Politistii de frontiera maramureseni au depistat la granita…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunța ca un numar de 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, de la inceperea conflictului din Ucraina, acestia beneficiind de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Solicitantii de azil pot beneficia pe intreaga perioada a procedurii…