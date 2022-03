Stiri pe aceeasi tema

- De azi, Consiliul Județean Maramureș pune la dispoziția cetațenilor ucraineni care ajung in Punctul de Frontiera Sighetu Marmației un pliant cu informații utile, tradus atat in limba ucraineana, cat și in limba engleza. Pliantul conține schema traseului pe care il are un refugiat de urmat din momentul…

- Maramureșul s-a mobilizat exemplar. Fiecare zi inseamna noi donații, noi curse cu ajutoare, sute de oameni transportați spre cazare sau spre o alta destinație. Regionala CFR Cluj a pus la dispoziție transport gratuit pentru refugiați pe rutele Sighetu Marmației – București și Sighetu Marmației – Cluj.…

- Maramureșul este pregatit sa asigure transport, asistența juridica, dar și condiții de cazare și masa cetațenilor ucraineni care intra in țara prin Punctul de Trecere Frontiera Sighetu Marmației. Inspectoratul Școlar Maramureș și-a exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziție peste 700 de locuri…

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș se alatura proiectului umanitar prin care județul nostru sprijina Ucraina prin donații pentru refugiații și militarii ucraineni. Organizația noastra a raspuns afirmativ parteneriatului lansat de Consiliul Județean Maramureș prin care ONG-urile, autoritațile publice,…

- Romanii se solidarizeaza cu necazul celor prinsi fara voia lor in mijlocul razboiului. Empatizeaza cu ucrainenii care trec prin momente dificile. Sute de oameni sar in ajutor, tone de produse alimentare si nealimentare sosite din toata tara, echipe de oameni inimosi fac mai usoara sederea sau tranzitul…

- Sute de oameni care vin sa-și ofere sprijinul, tone de ajutoare sosite din toata țara, multa empatie cu ucrainenii care trec prin momente dificile și o echipa de oameni inimoși care doresc sa le faca mai ușoare șederea sau tranzitul prin Romania. Cam așa s-ar traduce in cuvinte imaginea zilei de marți,…

- Activitatea echipelor de sprijin și coordonare a refugiaților s-a derulat și azi, pe mai multe paliere; de la preluarea, trierea epidemiologica, asigurarea alimentelor și a produselor de stricta necesitate, pana la transportul și cazarea lor in spațiile puse la dispoziție de societați comerciale, instituții…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat duminica, la Antena 3, ca, din punctul sau de vedere, vaccinarea nu va fi obligatorie in Romania. Oficialul considera ca, in tara noastra, obligativitatea in acest sens nu este potrivita si ca e nevoie sa se insiste mai mult pe informarea cetatenilor.…